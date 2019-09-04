سقوط لص مساكن في قبضة مباحث مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على لص مساكن في قبضة مباحث مصر الجديدة.

كانت معلومات وتحريات المقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أفادت بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة متجر"، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مجدي عرفة، رئيس المباحث، والرواد محمد حجازي، ومصطفى قاسم، وأحمد التهامي، ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله صاحب محل هواتف محمولة ومقيم بذات الدائرة وأضاف بتصرفه في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عمليته محددة وجارى العمل على ضبطها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.