سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، شخصين كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية، اشتبهت في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، بفحص قائدها وسؤاله عن تراخيص السيارة ادعى إنه يعمل بإحدى الجهات القضائية وقدم إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة "مزور"، تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعُثر بداخل السيارة على "خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته " الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبورـ هيئة المجتمعات العمرانية، أكلاشيهات منسوب صدورهم لذات الجهة، مجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح في مخالفات المباني منسوب صدورهم لجهاز مدينة العبور، وجميعهم مقلدين.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للكارنيه لتسهيل مروره من الأكمنة، وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع آخر صاحب مطبعة بعين شمس، تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.

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تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه، وعُثر بداخلها على "كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة التي انتحل الأول عمله بها، 4 أختام ذات يد بلاستيكية، 12 إيصال منسوب صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 14 شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وجميعهم مقلدين.

بمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أيدها، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وأضاف بقيامه بتداول العملة النقدية الإفتراضية "بيد كوين" مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه للعملة الواحدة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.