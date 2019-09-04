الحكومة تنفي جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول جمع وزارة الهجرة تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج لتمويلمؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها "ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج" الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لجمع الوزارة أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند، مُوضحةً التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة.

Advertisements

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات, وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة, وموقعها الإلكتروني, ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مُنوهةً إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة ( emigration.gov.eg) وصفحتها على التواصل الاجتماعي (Egyptian Ministry Of Emigration), وليس عبر أي وسيط آخر، مُحذرةً أي شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج.

وتابعت الوزارة أن فتح باب التسجيل لحضور هذه البرامج والفعاليات مُتاح لكافة من ينطبق عليهم شرطي (السن من ١٨إلى ٣٥ عاماً، وكذلك الإقامة بالخارج)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط المصريين في الخارج بوطنهم، وغرس الانتماء لديهم، واطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.

​