أخبار مصر | الوزراء يوافق على تخصيص أراضي منفعة عامة بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على تخصيص أراضي منفعة عامة بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب محافظة الجيزة، بشأن استبدال قطع أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق المحافظة بقطعة أرض أخرى تم تخصيصها في وقت سابق للمحافظة.
وذلك كي تتمكن المحافظة من استغلال قطع الأراضي المحددة في إقامة مشروعات ذات منفعة عامة وتنموية لخدمة سكان المحافظة، وتتمثل في تشييد مستشفيات، ومدارس للقضاء على الكثافة الطلابية في المدارس الحكومية بالمحافظة، إلى جانب إقامة مركز للشباب، ومجمع للخدمات.
تصريح مبشر من رئيس الوزراء بشأن البضائع المستوردة بالجمارك
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
وفِي سياق أخر لفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحدياً كبيراً أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهاً بأنه سيتم قريباً توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.