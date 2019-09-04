أخبار مصر | الوزراء يوافق على تخصيص أراضي منفعة عامة بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على تخصيص أراضي منفعة عامة بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب محافظة الجيزة، بشأن استبدال قطع أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق المحافظة بقطعة أرض أخرى تم تخصيصها في وقت سابق للمحافظة.

وذلك كي تتمكن المحافظة من استغلال قطع الأراضي المحددة في إقامة مشروعات ذات منفعة عامة وتنموية لخدمة سكان المحافظة، وتتمثل في تشييد مستشفيات، ومدارس للقضاء على الكثافة الطلابية في المدارس الحكومية بالمحافظة، إلى جانب إقامة مركز للشباب، ومجمع للخدمات.

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