أخبار مصر | خبر سار.. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة قدرها 23241,846 فدان، تعادل 97635114 م2 ناحية محافظة بورسعيد.

وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة المجتمع العمراني الجديد مدينة بورسعيد الجديدة (سلام)، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء هذه المدينة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 303,34 فدان تعادل 1274281,43م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة بها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 19320,48 فدان تعادل 81162114 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.