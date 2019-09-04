أخبار مصر | الجمعة.. إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق القافلة الدعوية التاسعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر مشيخة الأزهر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتضم القافلة عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "من دروس الهجرة النبوية: بناء الدولة"، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

نرشح لكم: "البحوث الإسلامية" يعقد مقابلات شخصية لزيادة عدد أمناء الفتوى باللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر

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عقد مجمع البحوث الإسلامية مقابلات شخصية للوعاظ المرشحين للعمل كأمناء فتوى بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، لزيادة عدد الأمناء باللجنة بعد زيادة الإقبال عليها مؤخرًا، حيث بلغ عدد المرشحين نحو (27) واعظًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم لجان الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى وتوجيه الناس نحو صحيح الدين والقضاء على الأفكار المنحرفة والمضللة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن المقابلات تأتي ضمن خطة تطوير لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر وإمدادها بالكوادر الجديدة المتميزة لمواجهة فوضى الفتاوى، ومواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة التي تحاول جماعات التكفير والإرهاب ترويجها بين الناس باسم الدين.

وأضاف عيّاد أنه أجرى المقابلة مع المتقدمين نخبة من المتخصصين ومن المشرفين على اللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر ضمت: عباس شومان وكيل الأزهر السابق، عبد الهادي زارع عضو هيئة كبار العلماء، علي الحسيني أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، سعيد عامر الامين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، حيث استمرت المقابلة على مدار اليوم وشهدت نقاشًا وحوارات مع المتقدمين للتأكد من قدراتهم العلمية وتوافر شروط المفتي فيهم.

وأوضح الأمين العام أن المقابلة استهدفت اختيار كوادر متميزة يتوافر فيها الشروط اللازمة للمفتي، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب مستمر على المستجدات والقضايا المعاصرة وفقه النوازل ومقتضى الواقع، بما يلبي احتياجات الناس المعرفية حسب الأحوال والعرف والمآل.