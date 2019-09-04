شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارات التعليم العالي، والإسكان، والاتصالات، وذلك بمقر الوزارة.

وقال «عبدالغفار» إنه جار متابعة المشروعات القومية الجديدة، موجها بضرورة الانتهاء من استعدادات شراء الأجهزة والمعامل البحثية والتشطبيات اللازمة في أقرب وقت ممكن بالجامعات الجديدة، ووضع جدول زمني محدد لتسليمها، مؤكدا أهمية مراعاة أن تكون المعامل مجهزة بما يمكن من إجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة للطلاب.

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وأشار إلى أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، موجهًا بالاستفادة من الموقع المتميز للجامعات الجديدة لجذب الطلاب للدراسة ببرامجها الجديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، آخر تطورات معدلات التنفيذ والإنجاز بجامعتى الملك سلمان، والجلالة، وكذلك إجراءات الانتهاء من اختيار القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الجديدة، وكذلك التخصصات العلمية.

ووجه الوزير بضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما ناقش «عبدالغفار» آخرالتطورات بالكليات التكنولوجية بالجامعات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، واطمأن الوزيرعلى قرب الانتهاء من كافة التجهيزات استعدادا لبدء العام الدراسي.