شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يوافق على تخفيض درجات القبول بالثانوي العام لـ205 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2019- 2020 بحد أدنى 205 درجات، فيما كانت المرحلة الأولى 215 درجة، والثانية 210 درجات، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها من المديرية بوجود أماكن شاغرة في التعليم العام.

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وأضاف «الديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن النزول بتنسيق القبول في المرحلة الثالثة إلى 205 درجات يستفيد منه نحو 3 آلاف طالب وطالبة وهي الأماكن الشاغرة في 4 إدارات تعليمية في الإسكندرية هي: إدارات وسط والجمرك وغرب وبرج العرب.

ولفت إلى أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا بنسبة 84%، حصل منهم 35554 طالبا على مجموع 215 درجة فأكثر يمكنهم الالتحاق بمدارس ثانوية بالمحافظة يبلغ عددها 113 مدرسة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يوجد في الإسكندرية ١٠ مدارس ثانوي عام مميزة، و16 فصلا بالإدارات التعليمية خارج نظام الربط، وبحد أدنى 85 % وطبقا للكثافة.