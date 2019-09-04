شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تؤكد: «تجميد البويضات» جائز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت دار الإفتاء المصرية مجدداً إجازة عملية تجميد البويضات بعد الجدل الذي أثارته الفتاة المصرية ريم مهنا بإعلانها القيام بتلك الخطوة لتكون أول فتاة مصرية تقوم بذلك.

وعبر حساب الدار على فيس بوك، جاء البيان: «عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ٤ ضوابط، فهي تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى».

وأكمل البيان: «هناك عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تتمثل في:

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