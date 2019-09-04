شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الصناعية لمواجهة نوبات التلوث الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة عددا من الحملات التفتيشية على عدد من الفواخير بمنطقة المطرية وبطن البقرة، حيث تم ضبط عدد من الفواخير المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف عمليات التفتيش لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

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وقام فرع القاهرة الكبرى بالتفتيش على عدد من المسابك ومصانع الخزف والصيني والألومنيوم بمسطرد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وقالت وزارة البيئة، في بيان، إنه تم توجيه عدد من فرق التفتيش البيئي لعدد من المناطق، منها شبرا الخيمة، أبوزعبل، مدينة العاشر من رمضان، مدينة العبور، مدينة بدر، ٦ أكتوبر، أبورواش وعرب أبوساعد و١٥ مايو، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي للمتابعة الدورية لمدى التزام المنشآت الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية للمعايير والاشتراطات البيئية وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق القاهرة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية المختصة.

ومن المقرر استمرار تلك الحملات التفتيشية على تلك المناطق والمدن الصناعية بصفة يومية لتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية، سواء التي بالمناطق الصناعية أو خارج تلك المناطق للتحفيز على الإصحاح البيئي.