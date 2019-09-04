أخبار مصر | رغم حكم الإدارية ببطلان الجمعية العمومية.. 'نقيب العلميين' ينشر قراراتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم حكم الإدارية ببطلان الجمعية العمومية.. 'نقيب العلميين' ينشر قراراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم 30 أغسطس الماضي رغم قرار المحكمة الإدارية ببطلانها.

وأكد النقيب، أن القرارات تضم زيادة المعاشات بمقدار عشرون جنيها شهريا خلال دفعات أكتوبر 2019، ويناير 2020، وثلاثون جنيها في دفعة أبريل 2020، لترتفع القيمة الإجمالية للمعاش في دفعة ابريل 2020 من 240 جنيه إلى 450 جنيه.

وأكد المليجي في بيان له، أن الجمعية العمومية وافقت على كافة العقود المبرمة بخصوص تحصيل الدمغات الإنتاجية من الشركات المتوقفة عن الدفع ويفوض نقيب المهن العلمية فى تحديد وقبول نسبة التحصيل المقررة للمحصلين (من ١-٣٠٪؜)، وذلك تمهيدا لزيادة معاشات العضو إلى ألف جنيه شهريا.

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وتابع المليجي: أن ضمانا لحصول صندوق المعاشات على حقوقه من الاستثمارات الجارية بالنقابة وافقت الجمعية العمومية على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه التعديات الواقعة على هذا الحق عامة وفي فرعي المنصورة والإسماعيلية خاصة.

وأشار إلي أن الجمعية العمومية وافقت على تفعيل قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم المقررة على اعتبار ذلك واجب العضو بالدرجة الأولى وواجب جهة العمل بالدرجة الثانية، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون المعاشات الذى يقضى بصرف المعاش في الشهر التالى لتقديم طلب الحصول عليه ولا حق لمن فاته تقديم طلبه فور إحالته للمعاش لصعوبة ذلك محاسبيا وماليا.

وناشد نقيب العلميين وأعضاء الجمعية العمومية، البرلمان بسرعة الموافقة على مشروع تعديلات قانون النقابة المعروض على البرلمان لاستعادة الدمغات الإنتاجية المقررة لصندوق المعاشات والتى تعتبر مصدر تمويله الأساسي، لافتا إنه حق أصيل للعلماء والباحثين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن في كافة قطاعات التنمية ومؤسسات الدولة.

وكانت أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما أبطلت وألغت الجمعية العمومية التى دعا إليها 30/8/2019 هو ومجموعته من المنتفعين الذين ينهبون أموال النقابة، وأصر على عقد الجمعية يوم الجمعة الماضية وألغى فيها صلاة الجمعة متحديا القضاء الشامخ والأجهزة الأمنية.