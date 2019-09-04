أخبار مصر | "طلقات وقذائف".. بيان عاجل من المتحدث العسكري عن جهود حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلقات وقذائف".. بيان عاجل من المتحدث العسكري عن جهود حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له، أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضى من ضبط (30) كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و(309) ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و(2) طن لنبات البانجو.

وذلك في إطار مواصلة رجال حرس الحدود، نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية. Advertisements

كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة (14) قيراط و (8) كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة .

كما تم ضبط (2) قاذف RBG و بندقية قناصة و (2) بندقية آلية و(2) رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و( 98) ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من (100) لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و(626) هاتف محمول مهرب، وضبط (19) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و(95) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (217) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على (76) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب ، والقبض على (58) فرد من المهربين والخارجين عن القانون ، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .