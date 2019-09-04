أخبار مصر | وزيرة الهجرة تلتقي السفير الفلبيني بالقاهرة لبحث التعاون

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السفيرة نبيلة مكرم: التجربة الفلبينية في مجال المهاجرين فريدة ومميزة يجب الاستفادة منها

وزيرة الهجرة والسفير الفلبيني يتفقان على التنسيق لإقامة ورش عمل لتبادل الخبرات وبحث آليات الاستفادة الممكنة

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد سولبيشيو إم كونفيادو سفير الفلبين لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك للاطلاع على التجربة الفلبينية في مجال الهجرة والجاليات والعمالة المغتربة وبحث التعاون وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الفلبيني والوفد المرافق له، وأشادت بتجربة بلاده في التعامل مع رعاياهم حول العالم، خاصة العمالة الفلبينية في دول منطقة الخليج العربي، واصفة إياها بأنها تجربة مميزة وفريدة وتقدم نموذجًا مثاليًا لابد من الاستفادة منه.

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كما استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة على عدة من مستويات، من بينها تنظيم برامج لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتوعيتهم من أجل الدفاع عن وطنهم خارجيًا، ومتابعة وحل الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وكذلك العمل على إعداد قانون جديد للهجرة.

من جانبه، تقدم السفير الفلبيني سولبيشيو إم كونفيادو بخالص شكره وتقديره على لوزيرة الهجرة على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بإتاحتها لتلك الفرصة من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في مجال الهجرة.

واستعرض كونفيادو تجربة بلاده في التعامل مع المواطنين الفلبينيين بالخارج، وخاصة العمالة المقيمة في دول منطقة الخليج العربي، متناولاً الحديث عن قانون الهجرة الفلبييني، وكيفية رعاية المغتربين وتوفير المعاشات لهم حال تقاعدهم وكذلك خدمات التأمين الصحي، واستثمار تحويلاتهم في إقامة مشروعات ناشئة وريادة أعمال وإسكان، علاوة على تنظيم برامج وندوات للمغتربين الفلبينيين لنشر التوعية فيما بينهم.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الهجرة وسفارة الفلبين بالقاهرة، من أجل إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات وعرض محاور التجربة الفلبينية وبحث كيفية الاستفادة منها، إلى جانب إمكانية استقدام أحد المسئولين المختصين في هذا المجال من الفلبين، لتقديم عرض توضيحي للخبرات الفلبينية في مجال الهجرة والجاليات.