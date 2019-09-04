أخبار مصر | تداول 348 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 348 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 348 شاحنة بضائع و106 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة و12 سيارة بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى إكسبريس وعلى متنهما 77 شاحنة و41 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمانة، رحال، النوى إكسبريس وعلى متنهم 31 شاحنة و10 سيارة وغادرت السفينة Navigator.B وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 51 شاحنة و21 سيارة.

وكما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين كوين نفرتيتي وسينا وعلى متنهما 23 شاحنة و2 سيارة بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 37 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 35 شاحنة وغادرت السفينتين كوين نفرتيتي وسينا وعلى متنها 36 شاحنة و12 سيارة.

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وتقدم لك بوابة الخليج 365 الإلكترونية الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق هذا النشاط، طبقا لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والتي تتطلب تقديم ما يلي:



القيد بالسجل ( الأعمال المهن ) المعد لهذا الغرض بالهيئة.

أصل السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه موضحا به النشاط المطلوب ورأس المال بشرط ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة ( للنشاط الواحد ).

شهادة من المحاسب القانوني تؤكد قيمة رأس المال المنصوص عليه بالسجل التجاري.

أصل صحيفة حالة جنائية حديثة للأشخاص، ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالنسبة للشركات.

صورة من البطاقة الضريبية موضحا بها النشاط المطلوب وسداد الضرائب عن آخر عام.

تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالاشتراك فى التأمينات ( مؤمن عليك صاحب العمل ) وكذا للعاملين الثابتين بالمنشأة.

تقديم ما يفيد العنوان الدائم لمقر طالب الترخيص والمستندات الدالة على ذلك ( صورة من عقد الايجار الخاص بالشركة ).

أصل شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم الإدانة بحكم فى احدى جرائم التهرب الجمركي.

يلزم طالب الترخيص بتقديم لائحة بأسعار الخدمات التى يؤديها للعملاء وأى تعديلات تطرأ علىها كتابة إلى هيئة الميناء لجنة التراخيص.

تقديم ما يفيد العضوية بغرفة الملاحة.

التزام طالب الترخيص قبل بدء النشاط على نفقته الخاصة بالربط الالكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الالكترونية المطبقة بالميناء.