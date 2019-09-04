شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق تأشيرات فورية للاستقدام عبر منصة «قوي» الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة التأشيرات الفورية عبر «منصة قوي» الإلكترونية، حيث تمكن هذه الخدمة منشآت القطاع الخاص المحققة بنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة الثماني أشهر كما كان سابقا بعد «الإعلان الوظيفي، ومساحة المنشأة، وحجم التعاقدات».

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، حيث أشار المستشار العمالي، عثمان رمضان، إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال «التوطين مقابل الاستقدام الفوري»، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد تأشيرات في حالة ارتفاع نسبة التوطين في منشآتها ودون الحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعي وزارة العمل بالمملكة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم احتياجات السوق وتجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الحصول على الخدمة، بحيث تكون المنشأة قائمة، ونطاقها أخضر متوسط 13 أسبوعاً متتالية أو 26 أسبوعاً متقطعة خلال العام، ورخصة العمل سارية، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بالمملكة، ويهدف ذلك عمل نقلة نوعية في سوق العمل ورفع كفاءة جميع قطاعاته.