شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ217 فرداً من جنسيات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 217 فرداً من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة؛ كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فرداً من المهربين والخارجين عن القانون، وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم.

يأتي ذلك خلال مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم، بكل عزيمة وإصرار، للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 30 كيلو جراماً لجوهر الحشيش المخدر، و309 آلاف قرص لعقار الترامادول، والكبتاجون المخدر، وطنين لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفه من القضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر، بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطاً و8 كيلو جرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة.

كما تم ضبط قذيفتي (آر.بي.جي.) وبندقية قناصة، وبندقيتي آليتين، وآخريين رشاش متعدد، وبندقية خرطوش، ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة.

وتمكنت القوات- كذلك- من ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون، التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، وأربعة هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية، ونظارتي ميدان، و626 هاتفاً محمولاً مهرباً، وضبط 19 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من ستة أطنان ونصف الطن للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و95 ألف «قاروصة» سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 3400 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.