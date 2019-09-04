شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لمنسقي الجودة بمعاهد العريش الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء ورشة عمل لمنسقي الجوده في المعاهد الأزهرية، وذلك تحت رعاية الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية ومحمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

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وأكد إبراهيم الفحام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة الأزهرية، أنه تم تدريب منسقي الجودة على خطة العمل وتحقيق معايير الجودة استعداداً لزيارات المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة محمد حمدى مدير إدارة الجودة.

أضاف الفحام أن مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية استمع إلى منسقي الجودة حول المعوقات والإشكاليات التي تقابلهم في إتمام وإنجاز المهام المكلفين بها ووعدهم بحل كافة المشكلات.

وحثهم على الارتقاء بالمستوى التعليمى داخل المعاهد التعليمية التي يعملون بها ورفع كفاءة الطلاب والإتقان في أداء وجدية العمل وجودة المخرجات التعليمية وأن يكونوا على استعداد تام لزيارات المراجعة الخارجية.