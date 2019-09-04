شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية «سباسكيا تاور» الذي إستضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفونى العسكرى المصرى ضمن فرق من (13) دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافى والفنى وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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ووسط أجواء مبهرة إمتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية قدم الفريق المصرى العديد من العروض ومقطوعات من أشهر الأغانى الوطنية والألحان الروسية القديمة مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامى.

كما تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر، وصاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصرى خلال فاعليات المهرجان، كما أعربت الجماهير الروسية عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصرى بزيه الفرعونى المميز الذي يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ.

وللموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل يمتد عبر التاريخ، حيث حقق الفريق السيمفونى العسكرى شهرة واسعة على المستوى الدولى، كما حصد الفريق المصرى المركز الثانى على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية في مسابقة التصويت لأفضل فريق، وذلك نتيجة للمساندة الواسعة التي قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فاعليات المهرجان، مما يعكس النجاح الواسع الذي حققه الفريق المصرى ويؤكد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية في مختلف المحافل الدولية.