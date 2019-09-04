محامي بوسي ينفي القبض عليها: "موجودة في بيتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفى أحمد الجهني، محامي المطربة بوسي، ما تم تداوله بشأن القبض على موكلته فجر اليوم الأربعاء.

وقال الجهني في تصريحات لمصراوي، إن موكلته غير مطلوب القبض عليها، مؤكدًا: "موجودة في بيتها والأمور تسير بشكل طبيعي".

وأضاف الجهني أنه طعن على حكم تغريم موكلته بقضية شيكات بدون رصيد أمام محكمة النقض.

كانت محكمة جنح مستأنف النزهة، أصدرت حكما بقبول دعوى المطربة بوسي وإلغاء حكم حبسها، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها، وقضت بتغريمها 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.