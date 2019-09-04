أخبار مصر | بالدقيقة.. تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالدقيقة.. تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الأربعاء، على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

والتأخيرات تشمل التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: