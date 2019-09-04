أخبار مصر | قبل الصرف.. توضيح مهم من وزارة التضامن لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الصرف.. توضيح مهم من وزارة التضامن لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات الشهر الجاري سبتمبر، وخاصة المحولة على بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى مكاتب البريد.

وأوضحت الوزارة، أن صرف معاشات شهر سبتمبر، المحولة على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، بداية من غدا الخميس، وانتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

و أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من الأحد الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف غدا الخميس،

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر.

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