أخبار مصر | حتى لا تتعرض لضربة شمس.. طقس اليوم الأربعاء في القاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا تتعرض لضربة شمس.. طقس اليوم الأربعاء في القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد البلاد اليوم الأربعاء، درجات حرارة مرتفعة في بعض الأماكن، التي تتسم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة طول أيام السنة، وخاصة محافظات الوجه القبلي، حيث أن درجات الحرارة هناك تكون أعلى من باقي محافظات الجمهورية.
ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
ومن المقرر أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
شبين الكوم 25 34
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 31
مطروح 22 30
السلوم 23 32
سيوة 21 37
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
الزقازيق 25 35
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 35
العريش 23 32
رفح 22 31
رأس سدر 24 34
نخل 22 33
نويبع 29 35
طابا 25 34
كاترين 18 33
الطور 27 33
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 27 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 25 36
بني سويف 25 36
المنيا 23 36
أسيوط 24 37
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 28 40
أبوسمبل 25 39
الوادي الجديد 28 39
شلاتين 29 36
أبورماد 29 35
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 33