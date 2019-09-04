شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يكرم المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الطلاب المتفوقين في المرحلتين الإعدادية والثانوية من أبناء العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجامعة.

وأعرب «السعيد» عن سعادته بالاحتفال بالطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بجامعة بنها، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم التهنئة للمتفوقين ودعمهم.

الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يكرم المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه خلال الإحتفالية التى نظمتها إدارة رعاية العاملين بالجامعة

الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يكرم المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه خلال الإحتفالية التى نظمتها إدارة رعاية العاملين بالجامعة