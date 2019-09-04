شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تنظم ورشة تدريبية حول كشف الأخبار المفبركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين لأول مرة ورشة تدريبية حول فن تدقيق الأخبار الرقمية «Art of Digital News Checking».

قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، الثلاثاء، إن الورشة ستتناول أحدث المهارات المستخدمة في غرف الأخبار العالمية لاكتشاف الأخبار المفبركة سواء كانت أخبارا مقروءة أو مصورة أو فيديو، وستفتح آفاقًا كبيرة للتعاون مع عمالقة مدققي الوقائع «Fact Checkers» في كبرى الصحف الغربية، والمهتمين بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين.

أشار إلى أنه بنهاية الدورة سيكون المتدرب قادرًا على استخدام مهارات لتدقيق المواقع المفبركة، ومهارات لتدقيق الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات تقنية لتدقيق الأخبار الرقمية، ومهارات البحث الجنائي الرقمي لاكتشاف الأخبار المفبركة، واستخدام مهارات تدقيق تصريحات وبيانات المسؤولين، وتجميع مواد خبرية لإعداد سبق صحفي في مجال الصحافة الحديثة لتدقيق الوقائع، لافتا إلى أن الورشة مجانية والحجز يكون بمركز التدريب بالنقابة.