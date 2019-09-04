شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 4 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات مع وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة؛ لاستعراض آخر مستجدات الوضع في لبنان.

تنطلق أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة»، بهدف ترسيخ التعاون مع تلك المنظمات باعتبارها شريكاً أساسياً للمجلس.

تختتم شركة «مصر للطيران» جسرها الجوي المخصص لموسم حج 2019 بوصول آخر رحلاتها من مطار المدينة المنورة.

يستضيف الأزهر الشريف فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

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يقدم أتيليه الإسكندرية «جماعة الفنانين والكتاب»، عرضًا خاصًا للفيلم البريطاني «موت ستالين» ضمن نشاط نادي الفيلم، بمقر الأتيليه وسط المدينة.

تفتح السفارة الروسية بالقاهرة دفترا لتلقي العزاء في السفير الروسي سيرجي كيربيتشينكو، الذي وافته المنية صباح /الاثنين/ بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

تنظم نقابة الفنانين التشكيليين، احتفالية لتكريم الفنانين التشكيليين الحاصلين على جوائز الدولة في الفنون من أعضاء النقابة عن عامي 2018 و2019، بحرم دار الأوبرا.

يبدأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، جولة إفريقية تشمل موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس يبحث خلالها القضايا المتعلقة بمكافحة الفقر والفساد وحماية موارد القارة السمراء من الاستغلال.

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيعقدان، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي تبدأ فعالياته اليوم بمدينة فلاديفوستوك الروسية وتستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي بوروندي وتنزانيا في إطار ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما يلتقي منتخبا أثيوبيا وليسوتو في إطار نفس التصفيات، ويلتقي كذلك منتخبا إريتريا وناميبيا، ومنتخبا جنوب السودان وغينيا الاستوائية.