شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: خطة وطنية لمساندة صناعة وتصدير الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصرى، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وتعمل من أجل تبنّى وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، خاصة فى ضوء ما يتمتع به الدواء المصرى من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية.

وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التى تواجه التوسع فى تصدير الدواء، مشيرة إلى أن الخطة تنظر إلى السوق الإفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وأن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالى 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان إفريقية.

وأكدت أن مصر تعول على دخول اتفاقية وكالات الدواء الإفريقية حيز التنفيذ، بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الإفريقية عليها لكى تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة فى مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا، أمس، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسؤولى «المالية».

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وأكد «مدبولى» أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى لما لها من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير.

واستعرض وزير المالية دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمى والدولى، وتمت الإشارة إلى أن من بين تلك المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة فى كل منفذ جمركى، تضم كلًا من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة، على أن يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة، وذلك لتوحيد الجهات المسؤولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لذلك اختصارًا للوقت وخفضًا للتكلفة التى من الممكن أن تتكبدها السلع.

وتداركًا لطول المدة التى تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، وعدم تحديد حد أقصى لها، اقترح استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال 3 أيام عمل، وإذا ارتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة يتم أولًا تحديد هذه السلع وإعلانها والإفراج عنها تحت التحفظ وتتولى هذه الجهات تعديل تشريعاتها أو قيوداتها طبقًا لذلك.

وفيما يتعلق بتأخر إجراءات الفحص الرقابى فى المعامل وطول الوقت المستغرق فى إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية فى القاهرة، ما يضاعف الوقت والتكلفة، اقترح تشكيل لجنة تتولى القيام بتحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بجميع الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها، والتوافق مع الدراسة التحليلية التى تُجْريها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع دراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة، وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن، مع إلزام الجهات الخاضعة للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 باستخدام معامل هيئة الرقابة على الصادرات أو المعامل الأقرب جغرافيًا.

وتضمنت المقترحات تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالإفراج الجمركى نموذج «4»، إيصال سداد المصاريف الإدارية، إلى جانب قيام جميع جهات العرض بمراجعة كل الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ، والمستندات اللازم تقديمها، بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها واختصارها، وذلك بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة بشأنها حتى يتسنى تلافى التعدد الكبير لجهات العرض، وكمية المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، فضلًا عن أهمية إحداث الربط الإلكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى، ما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين جميع الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة، كما اقترح تشكيل لجنة قومية، بالتنسيق مع هيئات الموانئ، تتولى وضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، والاسترشاد بالتقرير الصادر عن قطاع العمليات بمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى هذا الصدد.

وأشارت المقترحات إلى سرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقًا لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، بالإضافة إلى أهمية وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المعنية بعمليات الإفراج الجمركى، خاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت لسرعة الانتهاء من الإجراءات وإتمام عمليات الإفراج.

وعقب الانتهاء من استعراض مقترحات تطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى هذا المجال، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو حوكمة المنظومة وتسريع الإجراءات.