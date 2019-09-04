"رشوة رئيس حي الدقي السابق وغلق مقر الـ bbc في مصر".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنيه وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

الحكم في دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.

Advertisements

وذكرت الدعوى، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربًا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التي أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

تأجيل دعوى غلق مقر "بي بي سي" بالقاهرة

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بغلق المقر الإداري لقناة bbc البريطانية بالقاهرة.

وكان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بغلق مقر bbc في القاهرة، مستندًا على قيامها الفترة الماضية بنشر وبث أخبار كاذبة وعارية من الصحة، وتحرض على مؤسسات الدولة المصرية، وتتسبب في إثارة الفتنة وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

الحكم في دعوى إلغاء نظام التعليم بـ "التابلت"

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء ، حكمها في الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.

وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الالكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الالكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.

وطالب حميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.