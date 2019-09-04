الحكم في دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.

وذكرت الدعوى، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربًا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التي أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.