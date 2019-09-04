"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 86 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد و660 للكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تركيب 86 ألف عداد مسبق الدفع لعدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والأهلية أيضًا بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة بالتنسيق مع الأوقاف لتركيب العدادات مسبقة الدفع داخل المساجد بمختلف المناطق.

وأضاف "حمزة"، في تصريحات لمصراوي، أنه تم الانتهاء من تركيب 660 عداد مسبق الدفع لعدد من الكنائس الموجودة بمختلف المناطق بمصر.

وأكد متحدث الوزارة، أن الكهرباء تكثف حاليًا من نشاطها مع المتابعة الدورية لرؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدالها بالعدادات القديمة أو المتهالكة، وإحلالها بدلاً منها مما يعود بالصالح على المواطن.