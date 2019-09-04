أخبار مصر | أكبر حدائق وأقدم متحف في العالم ولأجلها كان سيُهدم الهرم الأكبر.. القناطر التي لانعرفها (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر حدائق وأقدم متحف في العالم ولأجلها كان سيُهدم الهرم الأكبر.. القناطر التي لانعرفها (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت وستظل القناطر الخيرية التي أسسها وأنشأها محمد علي باشا متنزه الغلابة ومتنفس القاهرة في الأعياد، وقال علاء بركاوي مفتش آثار بمنطقة القليوبية، إن القناطر أنشأها محمد علي باشا للاستفادة من مياه النهر والفيضان، وتنظيم الري، وعهد إلى مجموعة من المهندسيين لوضع التصميم وذلك عام 1843 وهو تاريخ وضع حجر أساسها.

وقال عنها الدكتور عبد الرحمن زكى فى كتابه القاهرة إن القناطر الخيرية هي حجر الأساس في نظام الري الحديث بمصر وتم التفكير في إنشاء القناطر سنه 1833 وشارك فى التصميم والبناء، لينان دى بلفون، مسيو موجيل، محمد مظهر باشا، جون فولر، مونكريف، ويليام ويلكوكس.

وتصميم القناطر الذي وضعه لينان دي بيلفون ومسيو موجيل لم يثبت إلا بعد مشاورات، كما أن استجلاب حجر البناء كان مشكلة وتم تقديم اقتراح من البعض بتفكيك حجاره الهرم الأكبر واستخدامها فى بناء القناطر الا أن مسيو موجيل عارض ذلك لارتفاع تكلفة التفكيك عن استجلاب حجر من المحاجر.

وبدأ البناء واستمر وتوقف عده مرات لأسباب عديدة، واكتمل البناء وظلت عناية الحكام بعد وفاة الباشا محمد علي وتم ترميم القناطر مرتين مرة فى عهد الملك فاروق والأخرى والأخيرة في ثمانينيات القرن العشرين.

حدائق القناطر الخيرية

وصفت بأنها أعظم حدائق الشرق وكان ناظرها هو علي باشا مبارك أيام الخديو إسماعيل وكانت تغطي مساحة 500 فدان بها أشجار ونباتات نادرة ولذا تم تسجيل جزء منها كحديقة من حدائق مصر التاريخية,

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ويتناثر حول الحدائق بعض المباني الهامة مثل متحف الري والذى أنشئ سنه 1900 ويعد من أهم متاحف الري وأعرقها ليس فقط فى مصر ولكن فى العالم، ويوجد بالقناطر أروع الأماكن التي يرتادها المواطن وعائلته لقضاء يوم مبهج حيث أن القناطر وحدائقها أصبحت من المتنفسات المحدودة التي يمكن لعائلة متوسطة ودون المتوسطة أن تذهب للتنزه بها فى المواسم وتستقبل معدل 5 مليون زائر فى الأعياد.

محلج القطن

من معالم القناطر الأثرية وعلى بعد دقائق من القناطر محلج قطن، وهو أول محلج بناه محمد علي فى مصر سنه 1847 وكانت ماكيناته إنجليزية الصنع وبه ماكينة عملاقة يُطلق عليها الماكينة السويسرية.

ويتكون المحلج من استراحتين تطلان على الواجهة الرئيسية للمحلج والشارع العمومي، وكذلك النيل أما الواجهة الرئيسية للمحلج فتشبه إلى حد التطابق واجهة مدخل القناطر الخيرية بأبراجها مما يرجح أن نفس المهندسين اشتركوا فى بناء وتصميم المحلج.

وفي داخل الأسوار يوجد العنابر لماكينات النسيج ويوجد مبنى ضخم مكون من جزئين للماكينه العملا والتي تعتبر تحفة فى حد ذاتها فى الجزء الاول يوجد ماكينه البخار والقسم الثانى يحوى ماكينه الحلج ،فى تسعينيات القرن العشرين توقف المحلج تماما عن العمل.

بدأ بناء القناطر الخيرية 1847 وأصدر محمد علي بهذه المناسبة ميدالية تذكارية كتب عليها محمد علي 43 عامًا فى حكم مصر واعتبر وقتها أكبر مشروع مائي هندسي فى العالم واستمرت مصر فى بنائه 20 عامًا وجابهته مشاكل هندسية ثم نجح وكان بداية لمشروعات الري الهائلة التي تلته مثل قناطر أسيوط وخزان أسوان.