اليوم.. الاجتماع السنوي السادس لفريق استئصال شلل الأطفال بمقر الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
يشهد الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة.
ويبحث الاجتماع، الدعم الذي يقدمه الفريق الاستشاري الإسلامي للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، مع التركيز على التقدم المحرز والتحديات الماثلة بالدول الموبوءة والمعرضة لخطر ذلك المرض خلال عام 2019، في كل من أفغانستان وباكستان والصومال، وتسليط الضوء على جهود الفريق الاستشاري في مواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة والمعلومات الزائفة، والشائعات التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال وسائر المبادرات المعنية بصحة الأمهات والأطفال.
ويشارك في الاجتماع قيادات المؤسسات الشريكة في الفريق والمنظمات الداعمة له، وهم: الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ودار الإفتاء المصرية، واتحاد الجمعيات الطبية الإسلامية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسيف.
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