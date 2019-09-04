أخبار مصر | دبلومة متكاملة عن الترجمة الصحفية بنقابة الصحفيين (تعرف على التفاصيل)

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أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، عن بدء الحجز في دبلومة الترجمة الصحفية من وإلى اللغة الإنجليزية، وذلك لمدة أربعة أشهر بواقع محاضرة أسبوعيًا(السبت من كل أسبوع)، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مؤكدة أنها تندرج من المستوى المبتدئ للمتوسط ثم المتقدم.

وجاء محتوى التدريب كالتالي:

1- أساسيات الترجمةوقواعد الترجمة الصحفية واساسيات تكوين الجمل.

2- كيف تبني جملة سليمة مع شرح قواعد الترجمة الصحفية.

3- ترجمة سياسية، اقتصادية، فنية، رياضية.

4- اصول وقواعد الترجمة الصحفية في الصحف العربية والأجنبية.

5- أصول الترجمة وكيفية الكتابة الصحفية وتحرير خبر مترجم.

6- قواعد ترجمة عناوين الاخبار واهم الفوارق الفنية بين الأخبار السياسية والاخبار الخفيفة.

7- مصطلحات سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقواعد التدقيق اللغوي المهمة للمترجم الصحفي.

8- أفضل الممارسات الصحفية قي الصحف المحلية والعالمية.

وقال "عبدالرحيم" إن الزميل طارق عبدالغفار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمحاضر المعروف في مجال الترجمة واللغة الإنجليزية، يقوم بالتدريب.

ولفت إلى أن سعر الاشتراك 600 جنيه، تُسدد بخزينة النقابة، وتبدأ الورشة يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، ولمدة أربعة أشهر