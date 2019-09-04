أخبار مصر | مجانًا.. 'فن تدقيق الأخبار الرقمية' لأول مرة بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانًا.. 'فن تدقيق الأخبار الرقمية' لأول مرة بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، ورشة تدريبية حول «فن تدقيق الأخبار الرقمية» Art of Digital News Checking، وذلك لأول مرة.

وتتناول الورشة أحدث المهارات المستخدمة في غرف الأخبار العالمية لاكتشاف الأخبار المفبركة سواء كانت أخبارًا مقروءة أو مصورة أو فيديو، وستفتح آفاقًا كبيرة للتعاون مع عمالقة مدققي الوقائع "Fact Checkers" في كبرى الصحف الغربية، والمهتمين بتدقيق تصريحات المسئولين والسياسيين.

وقال "عبدالرحيم" إنه بنهاية الدورة سيكون المتدرب قادرًا على:

- استخدام مهارات لتدقيق المواقع المفبركة.

- استخدام مهارات لتدقيق الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- استخدام مهارات تقنية لتدقيق الأخبار الرقمية.

- استخدام مهارات البحث الجنائي الرقمي لاكتشاف الأخبار المفبركة.

- استخدام مهارات تدقيق تصريحات وبيانات المسؤولين.

- تجميع مواد خبرية لإعداد سبق صحفي في مجال الصحافة الحديثة لتدقيق الوقائع.

وأضاف أن الزميل الصحفي شادي جبريل، سيقوم بالتدريب بالورشة، لافتًا إلى أنها مجانية، والحجز بمركز التدريب بالنقابة.