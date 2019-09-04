أخبار مصر | "حرارة ورطوبة".. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-9-2019 في مدن ومحافظات مصر (بيان الأرصاد الجوية))

بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، خدمة لمتابعيها وقرائها بنشر تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 4-9-2019، في مدن ومحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

- استقرار حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارًا تامًا في درجات الحرارة اليوم، مشيرًا إلى أن الطقس معتدل تمامًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وحذرت شاكر، في تصريحات صحفية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء، موضحة أن أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط فقط على جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، ليصل ارتفاع الموج لـ 3 أمتار، مناشدة بالابتعاد عن الأنشطة البحرية بخليج السويس.