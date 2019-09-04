أخبار مصر | "حرارة ورطوبة".. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-9-2019 في مدن ومحافظات مصر (بيان الأرصاد الجوية))

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حرارة ورطوبة".. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-9-2019 في مدن ومحافظات مصر (بيان الأرصاد الجوية)) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، خدمة لمتابعيها وقرائها بنشر تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 4-9-2019، في مدن ومحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
- استقرار حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارًا تامًا في درجات الحرارة اليوم، مشيرًا إلى أن الطقس معتدل تمامًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
وحذرت شاكر، في تصريحات صحفية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء، موضحة أن أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط فقط على جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، ليصل ارتفاع الموج لـ 3 أمتار، مناشدة بالابتعاد عن الأنشطة البحرية بخليج السويس.
ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة
وأكدت أننا سنشهد ارتفاعا طفيفا مؤقتا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، لتعود لـ 36 درجة مرة أخرى، على أن تنخفض تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4-9-2019
|اسم المحافظة أو المدينة
|درجة الحرارة الصغرى
|درجة الحرارة العظمى
|القاهرة
|25
|35
|شبين الكوم
|
25
|34
|طنطا
|24
|33
|دمنهور
|24
|32
|الإسكندرية
|24
|31
|بلطيم
|24
|31
|مطروح
|22
|30
|
السلوم
|23
|32
|
سيوة
|21
|37
|
بورسعيد
|26
|31
|دمياط
|25
|31
|الزقازيق
|25
|35
|الإسماعيلية
|22
|35
|السويس
|23
|35
|
العريش
|23
|32
|
رفح
|22
|31
|
رأس سدر
|24
|34
|
نخل
|22
|33
|
نويبع
|29
|35
|
طابا
|25
|34
|
كاترين
|18
|33
|
الطور
|27
|33
|
شرم الشيخ
|29
|37
|
الغردقة
|27
|37
|
مرسى علم
|28
|35
|
الفيوم
|25
|36
|
بني سويف
|25
|36
|
المنيا
|23
|36
|
أسيوط
|24
|37
|
سوهاج
|25
|38
|
قنا
|26
|39
|الأقصر
|26
|40
|أسوان
|28
|40
|
الوادي الجديد
|28
|39
بيان الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الأربعاء 5-9-2019
وذكرت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها، أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
وأضافت أنّ الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حالة البحر الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
الأرصاد الجوية: اعتدال الطقس وانخفاض في نسبة الرطوبة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد حالة من الاعتدال، مع انخفاض في نسبة الرطوبة.
وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط خفيف في الرياح يقلل نسبة الرطوبة بشكل أكبر، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه اللبحري، ولكنه مازال شديد الحرارة على الصعيد.