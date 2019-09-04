مصر | "الفعل الفاضح والسير عكس الاتجاه".. 10 مخالفات مرورية تصل عقوبتها لـ 15 سنة سجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفعل الفاضح والسير عكس الاتجاه".. 10 مخالفات مرورية تصل عقوبتها لـ 15 سنة سجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعديلات عدة طالت المخالفات المرورية في مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب، طبقا لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بكافة الطرق، وهناك مخالفات يجوز فيها التصالح أو يمنع ذلك بمجرد ارتكاب المخالفة المرورية

السير عكس الاتجاه

عاقبت المادة 76 مكرر من قانون المرور بالحبس والغرامة في حالى السير عكس الاتجاه ونصت المادة على أنه "لا يجوز التصالح في حالات السير عكس الاتجاه، ويعاقب فيها القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية من 3 حتى 10 آلاف جنيه، وفي حالة حدوث وفيات أو إصابات ناتجة عن السير عكس الاتجاه ترتفع الغرامة لـ15 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادة السائق".

القيادة تحت تأثير المخدر

حددت المادة 76 من قانون المرور "أنه فى حالة إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقى المركبات أعلى الطرق يتم سحب الرخصة وتحويله للنيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس فى مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

الاعتداء على رجال المرور

عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 300 جنيها ولا تزيد عن 1500 أو بإحدى هاتين العقوبتين ويتم سحب الرخصة منه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لتعديه على رجل المرور أثناء تأديه عمله.

تجاوز السرعة المقررة على الطرق

حددت المادة 79 من قانون المرور توقيع عقوبة على من تجاوز السرعة المقررة حال سيره بالطرق، وعاقبت بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور

عاقبت المادة 75 مكرر من قانون المرور بالحبس أو الغرامة على من تعمد تعطيل حركة السير ونصت على "أن تعمد تعطيل حركة السير أعلى الطرق يتوجب عليه توقيع عقوبة على قائد السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، والتى لا يجوز فيها التصالح، ويتم سحب رخصة القيادة من سائق السيارة وتوقيع مخالفة مرورية عليه".

عدم اتباع تعليمات رجل المرور

عاقب قانون المرور من لا يتبع تعليمات رجال المرور بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

عدم وجود طفاية في السيارة

عاقب قانون المرور لمن لا يحوز طفاية حريق بدفع غرامة تصل إلى 300 جنيه.

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ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

عاقب القانون انه في حالة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام بالحبس والغرامة، ونصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

السير بدون فرامل

نصت المادة 75 في قانون المرور أنه حال قيادة السيارة بدون فرامل يتم توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر،غرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يوجد بها تصالح، ويتم من خلالها سحب رخصتى القيادة والتسيير.

استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

عاقب قانون المروربالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من عثر داخل سيارته أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

تعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة

على الشخص المتقدم لاستخراج رخصة القيادة ألا يقل سنه عن 18 سنة، وقت تقديمه للأوراق، بغرض الاستخدام الخاص "رخصة خاصة"، و21 سنة الرخص بغرض الاستخدام المهني " رخصة مهنية".

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

1- تقديم 4 صور شخصية حديث.

2- استخراج شهادة فحص باطنة، وشهادة فحص عيون مختومة من مستشفي حكومي.

3- التوجه بالشهادات الطبية المختومة إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها الشخص الراغب في إستخراج رخصة القيادة.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وأصل البطاقة الشخصية " البطاقة العائلية أو جواز السفر"، التي تثبت أن محل إقامة راغب إستخراج رخصة القيادة، هو نفس دائرة المرور المتجه إليها.

5- تقديم أصل المؤهل الدراسي وبيان النجاح للشخص الذي لم تكن بطاقته مذكور بها المهنة، أما من لأ يحمل مؤهل دراسي فعليه التقدم بشهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

6- شراء ورقة اختبار إشارة كمبيوتر "5 جنيهات"

7-شراء وكتابة نموذج 256 مرور.

وبعد تسليم كافة الأوراق السالفة الذكر مرفق معها النماذج يتم توجيه الراغب في إستخراج الرخصة لاختبارات القيادة، وإذا اجتاز الاختبارات واعتمدت من اللجنة يتم توجيهه إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، حيث يوجد بعض إدارات تجري الاختبارات شفوية فقط، واخري تلتزم بالإجابة على الأسئلة من خلال الكمبيوتر والتي تتعلق بقواعد وأداب المرور، وعند إتمام الإختبارات يقوم بتسديد الرسوم المقررة ثم التوجه إلى غرفة التصوير، وتسجيل البيانات، وبعد ذلك يستلم الرخصة.

وفي حالة عدم اجتياز إختبارات القيادة، يتم تحديد ميعاد آخر لإجراء الإختبارات مرة أخرى، ويكون الميعاد المحدد بعد شهر أو 3 أشهر.

