مصر | ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المصابين في الحادث المروري الذي وقع بنطاق مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وهم كلا من أحمد هاشم على، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالحوض والساعد الأيمن والايسر، نجلاء شاكر هاشم، 26 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالكتف الأيسر، ملك رجب هاشم، سنتين، مصابة بنزيف بالمخ.

كان أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بطريق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بنطاق مركز الصف، ووجود مصابين.

وإنتقل رجال المرور لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل، وأسفر الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف، ورفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

"مطواه عليها آثار دماء".. كواليس سقوط عصابة السرقة بالإكراه في أوسيم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط عصابة "وزة وريشة"، بعد اتجارهما في الهيروين المخدر وارتكابهما العديد من جرائم سرقات المواطنين، وتبين أن "أحمد. س" شهرته وزه، "أشرف. ي"، 27 سنة وشهرته ريشة، مقيمين بمنطقة البراجيل، بنطاق مركز شرطة أوسيم، وسبق اتهامهما في 14 قضية متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وسرقة المواطنين بالإكراه.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين يقومان بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة في أوقات متأخرة من الليل، وقبل القبض عليهما بيوم اعترضا طريق سائق وقاما بسرقه هاتف محمول هواوي منه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواه".

وأضافت التحقيقات أنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق المركز، شاهدا المتهمين ولدي مشاهدتهما القوة الأمنية فرا هاربين لمنطقة الزراعات وبملاحقتهما تمكنت القوات من ملاحقتهما والفبص عليهما وضبط بحوزتهما فرد خرطوش، مطواه عليها آثار دماء، وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد السرقة بالإكراه، وآثار الدم الموجودة على المطواه إثر تعديهم على السائق بالضرب حال سرقته.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المتهمين بالإكراه والاتجار في المخدرات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بأنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مركز شرطة أوسيم تم الاشتباه في شخصين، وبملاحقتهما تمكنت القوات من القبض عليهما وإقتيادهما لديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.