شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، الثلاثاء، برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لمناقشة عدد من الموضوعات، أهمها الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

استعرض الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ونالت موافقة المجلس، حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 25/1/2020 وتنتهى الخميس 6/2/2020.

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أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني تبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

الخريطة الزمنية 2020