شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «أضواء المستقبل» و«فنون تطبيقية» لخلق فرص عمل لـ1500 سيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وكلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان، بروتوكولا للتعاون، تحت شعار «الحياة فرصة» بهدف خلق فرص عمل لـ١٥٠٠ سيدة وفتاة بدون عمل من خلال التدريبات والقروض والخدمات التسويقية، بالإضافة إلى أول مسابقة على مستوى الجمهورية خاصة بنماذج مبتكرة لإعادة التدوير.

Advertisements

وقال سامح إدوارد، مدير المؤسسة، إن البروتوكول مع كلية الفنون التطبيقية يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى مجال التمكين الاقتصادى لشباب وفتيات منطقة الخصوص من خلال تصميم وتنفيذ برامج للتدريبات الحرفية تلائم هذه الفئات، وقد تم الاتفاق على تنفيذ عدد من التدريبات خلال الفترة المقبلة، تتضمن «طباعة على الخشب 4 لون، والطباعة على القماش، والطباعة على شنط الجينز، وتدريبات على النول الأفقى، وتدريبات على الكورشيه، وتدريبات على التريكو»، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات أخرى مثل إقامة معارض مشتركة لتسويق منتجات السيدات الحرفية ودعم مركز الريادة لتدوير المخلفات التابع للمؤسسة من خلال المشاركة فى عضوية المجلس الاستشارى للمركز والاستفادة من خبرة الكلية فى مجال الصناعات القائمة على إعادة تدوير المخلفات، والمشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات التى تهدف إلى دعم وتمكين المرأة فى المجال الاقتصادى والاجتماع.

وأضاف إدوارد لـ«المصرى اليوم»: «النجاح الحقيقى للمشروع يتمثل فى استثمار العنصر البشرى بمصر وتحويله إلى طاقة منتجة من خلال شراكة بين المجتمع المدنى والقطاع الحكومى والقطاع الخاص والتشبيك مع الجمعيات الأهلية ودمج نماذج ناجحة فى العمل الأهلى».

وأوضح أن المؤسسة تعمل على رفع كفاءة المرأة فى المناطق العشوائية، وتسعى لعمل شراكة بين القطاع الحكومى والخاص للعمل لتدريب وممارسة على المشروعات متناهية الصغر من أجل تفعيل دور المشاركة المجتمعية، وأوصى بضرورة الشراكة مع التعليم الفنى وإعادة تأهيل خريجى التعليم الفنى لتأهيلهن لسوق العمل بجانب تدريب الأطفال والشباب على أنشطة مختلفة وإعادة تدوير المخلفات.