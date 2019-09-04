شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزالة في أحياء شرق وقليوب والقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بحي شرق وقليوب والقناطر الخيرية، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق.

كما شهد إزالة 49 حالة مخالفة على مساحة ٨٣٧١ مترا مربعا بقرى بلقس وطنان وسنديون تعدي على أملاك الدولة زراعة وري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بحضور حامد طلبة، رئيس مجلس المدينة، والدكتور كرم السويلكي، نائب رئيس المدينة، وعدد من قيادات قوات أمن القليوبية، ومسئولي الزراعة والقيادات التنفيذية.

وتوجه إلى مدينة القناطر الخيرية، حيث شهد قطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأراضي الخاصة بأملاك الدولة والمتعدى عليها، وهي عبارة عن ١٢ حالة، ٤ في مدينة القناطر الخيرية، و٨ في قرية باسوس التابعة لها، بحضور العقيد أحمد عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة القناطر، ومختار شداد، نائب رئيس المدينة وعدد من قيادات قوات أمن القليوبية والقيادات التنفيذية.