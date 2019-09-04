شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج الرابع للمعسكرات الصيفية بالمدينة الشبابية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المدينة الشبابية في أبوقير، شرق الإسكندرية، الثلاثاء، الفوج الرابع من الطلائع المشاركين في المعسكرات الصيفية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن الفوج الرابع وصل، الاثنين، بمشاركة 150 طليعة من محافظات قنا والإسماعيلية وأسيوط .

ولفتت «الشريف» إلى أن المعسكرات الصيفية تهدف إلى تعريف طلائع المحافظات بمعالم الإسكندرية وتاريخها، وتعليمهم بعض المهارات الحياتية.