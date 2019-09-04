شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة للحصول على مستلزمات المدارس بأقل تكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتبت - منة الله حسام الدين:

«المدارس على الأبواب».. من أكثر العبارات التى تؤرق البيوت المصرية، وذلك نظرًا لما يحتاجه الاستعداد للدراسة من متطلبات كثيرة ومصاريف باهظة، بحيث تتحول المكتبات إلى مناطق حرب لشراء مستلزمات المدارس، مما يدفعهم للبحث عن وسائل لشراء تلك المتطلبات بأقل تكلفة ممكنة. وحسب موقع «womansday» هناك بعض النصائح من أجل التوفير فى شرائها، ففى البداية وعند اتخاذك قرار الشراء يجب عليك وضع قائمة بالمستلزمات المتوفرة بالمنزل قبل التوجه للشراء وذلك تجنبا لشراء أشياء غير ضرورية، مع إعادة استخدام المستلزمات القديمة المتبقية من العام الماضى.

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ويجب اختيار الأشياء التى يستهلكها الطفل بشكل يومى بجودة عالية حتى لا تهلك بسرعة، كما يمكننا اختيار حقائب الظهر عالية الجودة وذات التصميم الجيد وأن تكون مريحة وذات أكتاف عريضة وظهر مبطن وأن تكون عملية وواسعة، لتجنب كثرة استبدالها.

وينصح بشراء مستلزمات المدارس بالجملة ومحاولة تقسيمها على أفراد العائلة، مما يوفر لك الكثير، مع استغلال العروض الموجودة بالمحلات الكبرى أو الأسواق لشراء المستلزمات بأقل سعر، ومحاولة شراء الاحتياجات المطلوبة من مكان واحد، ويمكن أيضًا عدم شراء الزى المدرسى كاملًا، إذا كان لم يتغير، ومازال مناسبا لمقاسات طفلك.

ويمكن استخدام علب الثلاجة المحكمة الغلق بدلا من اللانش بوكس، لحماية الطعام الموجود بداخلها، مع عدم الإكثار فى شراء الوجبات الخفيفة للأبناء خلال المدرسة.

وعند اختيارك لزجاجات المياه يجب الحرص على اختيار تلك التى تحافظ على البيئة ليبقى الماء جيدا وباردا، مع الحرص على شراء زجاجة ذات عزل كبير ولا تسرب الماء ولها شريط تعلق منه. ومن المهم أيضًا عند شراء الحذاء المدرسى، أن تقوم باختيارة ليكون مريحًا لا أنيقًا، فطفلك يرتدى حذاءه لأكثر من 8 ساعات، كما يجب أن تتجنب شراء الأحذية ذات الأربطة للأطفال الصغار، والبحث عن الأحذية التى تسمح للجلد بالتنفس كالأحذية الرياضية أو الجلد، إذا كانت المدرسة تسمح بذلك. وينصح بعدم شراء الكتب الخارجية قبل العام الدراسى من أقرب مكتبة، وذلك لأن الكتب الجيدة لا تطرح فى الأسواق إلا بعد بدء الدراسة ومراجعة المناهج وتعديلها.