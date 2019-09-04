شكرا لقرائتكم خبر عن سوق «الفجالة» في قبضة «الركود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتبت- أمانى حسن وماريا إيليا وناردين عهدى:

يستعد المصريون لموسم دراسى جديد لعام 2019، والذى يبدأ فى منتصف سبتمبر الجارى 2019، حيث يقومون بجولة للتسوق وشراء المستلزمات المدرسية، والتى تتفاوت أسعارها من سنة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، وفقاً لجودة المنتج وأسعار البنزين والدولار فى حالة الاستيراد، مرورا باحتكار بعض التجار لبعض السلع المدرسية، مما شكل عبئا هائلا على كاهل المواطن المصرى، ولذلك أجرت «المصرى اليوم» جولة داخل سوق الأدوات المدرسية بالفجالة للاطلاع على أحوال التجار وأولياء الأمور فى هذا الموسم الدراسى.

وفى بداية الجولة قال أحد الباعة: «الإقبال قليل على بيع السلع، ومن كان يقوم بشراء منتج بمائة جنيه أصبح يشتريه بمائتين، وهذا دليل قطعى على زيادة الأسعار على المواطن المصرى، بالإضافة إلى أن تلك المخيمات لبيع المستلزمات المدرسية قد أثرت على البائعين بالسلب». كما أوضح أحمد عوض، بائع مستلزمات مدرسية، أنه يقوم باستيراد بضائعه من الصين، لذلك يتمتع متجره بأسعار أقل نسبيًا من السوق، وعلى الرغم من قلة الأسعار إلا أن الإقبال قليل جدًا.

وأضاف بائع آخر بميدان رمسيس أن أسعار الشراء بالجملة تعد مرتفعة بالمقارنة بالعام الماضى، مستكملاً أن الإقبال من قبل أولياء الأمور يتجه نحو الانخفاض.

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ومن جانبه قال محمد حلمى مالك أحد المحلات للمستلزمات المدرسية أن الإقبال يكاد يكون منعدما، وذلك يعود لسببين أحدهما أن الأسعار قد زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضى، وأن المخيمات التى انضمت للسوق لتصبح منافسا لهم قد ساهمت فى عملية قلة الإقبال، وأصبح عدد المقبلين للشراء من الأسواق فى التناقص بجانب من يتجه للمخيمات، وأكمل قائلًا: «فكرنا كتجار الدخول للبيع داخل تلك الخيام إلا أنها تحتاج الكثير من الإجراءات، لذلك قرر الكثير من التجارغلق محلاتهم لتلافى خسارة أكبر». وأوضح «محمد» بائع بسوق الفجالة، أن الإقبال قد يكون منعدما، مشيرًا إلى أن تزامن موسم شراء المستلزمات المدرسية مع مواسم أخرى يشكل سببا رئيسيا فى تلك الظاهرة، وذلك لما تسببه من إرهاق مادى على أولياء الأمور، وأكمل قائلًا: «اللى كان بيشترى بالدستة بقى بيشترى بالكشكول».

وأثناء جولتنا بالأسواق أوضح بائع آخرأن أسعار الأدوات المدرسية ربما تختلف باختلاف تاجر الجملة الذى يتعامل معه مالك المتجر، مشيرًا إلى أن الأدوات الخاصة به لم يتغير سعرها منذ العام الماضى نظرًا لوجود فائض لديه من منتجات العام الماضى، وهذا ما جعل المشترى الذى يتجه إليه ثابتًا على موقفه حيث قال: «أنا ليا زبونى».

وأشار بائع آخر إلى أن قلة الإقبال ترجع لغلاء المعيشة بشكل عام وارتفاع سعر الدولار بالإضافة لانتشار منافذ البيع الفرعية فى كافة أنحاء الجمهورية، كما أن الأسعار فى ذلك العام تعد منخفضة بالمقارنة مع العام الماضى وبالرغم من ذلك تشهد السوق أقل وأضعف إقبال على الشراء، وذلك ما لم لم يحدث من قبل. أما عن تفاوت الأسعار فقال أحد المشترين إن الأسعار تعتبر متفاوتة وكذلك الخامات وهناك بعض المنتجات التى قل سعرها ولكنها تشكل نسبة أقل من تلك التى زادت أسعارها.

وخلال الجولة توجهنا نحو إحدى رواد السوق من أولياء الأمور وهى «منى فهمى» أم لثلاثة أطفال بمراحل الابتدائى والإعدادى، والتى قالت إنها توجهت فى بداية جولتها الشرائية للمخيمات المذكورة سابقًا ولكنها وجدت جودة المنتجات رديئة بالنسبة لمنتجات المتاجر العامة، مستكملة أن توالى المواسم الشرائية يشكل عبئا عليها، وخصوصًا أنها تتحمل مسؤولية أكثر من طفل.

وقالت إحدى الأمهات إنها تعانى هذا العام من ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضى وأن الأمر لم يقتصر على صنف أو اثنين من الأدوات المستخدمة ولكنه أمر عام على أغلبية السلع. وفى نهاية الجولة أشارت ربة منزل أخرى إلى أنها ربما تكون المرة الأخيرة التى تزور فيها منطقة الفجالة التى تضم أكبر تجمع لمنافذ بيع السلع المدرسية لأنها لم تجد حجم التوفير الذى كانت تتوقعه.