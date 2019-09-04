شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المدارس.. تشويق ومعاناة وحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت العطلة الصيفية ليقترب عام دراسى جديد بكل ما يحملة من أجواء. هذا الوقت من العام هو الأصعب على أولياء الأمور؛ حيث تعيش الأسر المصرية هذه الأيام أجواء من المتعة والتشويق بجانب المعاناة والحيرة؛ فالعودة للمدارس محملة بعبء مالى وتعب فكرى، بجانب التشويق والمتعة فى اختيار مستلزمات المدارس؛ فيكونون فى حيرة من أمرهم عند اختيار تلك المستلزمات بحيث توافق الجانب المادى للأسرة والجانب المعنوى لأطفالهم.

ومع بداية العام الدراسى لا يكون العبء على الأسرة فقط، ولكن على الجميع من معلمين ومعلمات بجانب المؤسسات التربوية والهيئات التعليمية، فيتحمل الجميع مسؤولية العودة إلى المدارس، لأن المدرسة هى المكان الذى يؤسس أبناءنا تربوياً وفكرياً، ويقضى به الطلبة معظم أوقاتهم.

وتشغل أولياء الأمورمع بداية العام الدراسى الكثير من الموضوعات بداية من اختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم بجانب المصروفات الدراسية، والتى تصبح هماً جديدا يضاف إليهم مروراً بالمستلزمات من زى دراسى وكتب وأدوات وحقائب، كما يشغل تفكيرهم الجانب النفسى والمعنوى للأطفال عند انتقالهم من أيام الإجازة والراحة إلى أيام الالتزام والدراسة.

ويعتبر اختيار المدرسة من الأولويات لدى أولياء الأمور وذلك لأهميتها لدى الأطفال، كما أنهم يستمدون منها الكثير من العادات والتقاليد وذلك لاختلاطهم بالعديد من الأطفال الآخرين، وتصبح بذلك لها التأثير الأقوى على أطفالنا لذا يجب اتباع عدد من النصائح عند اختيار المدرسة، نستعرضها فيما يلى:

- الميزانية ومصاريف الدراسة

الشق المالى أو مصاريف المدرسة بند مهم بل أول بند يجب تحديده، فيجب أن تحدد الميزانية المناسبة لك ولأسرتك، وخاصة أن مصاريف المدارس تختلف كثيراً من مدرسة لأخرى، ففى الوقت الذى تكون فيه مصاريف المدارس الحكومية لا تكلف الكثير، نجد مصاريف المدارس الخاصة قد تصل للآلاف من الجنيهات، ورغم ذلك لا بد أن تبحث عما يناسب دخلك ومصاريفك بجانب كونها مدرسة جيدة لطفلك، كما يجب أن تفكر هل يمكنك دفع المصاريف دفعة واحدة أم ستبحث عن مدرسة تسمح لك بالدفع على أقساط.

ويجب معرفة أن المصاريف الباهظة لبعض المدارس ليست بالضرورة لأنها المدرسة الأفضل، فلا توجد قاعدة مؤكدة لذلك، فقد تكون المصاريف الباهظة نتيجة ارتفاع تكلفة المبانى والملاعب، وهذا أمر لا يؤثر بشكل أو بآخر على تعليم الطفل وعلى المنهج الأكاديمى، لذا يجب ألا يرهق الآباء أنفسهم بمصاريف تفوق طاقاتهم وقدراتهم، ولا يجب أن يشعروا بالضغط لعدم إلحاق أطفالهم بتلك المدارس الباهظة، فيكفى أن يحصل طفلك على تعليم جيد وأفضل معاملة، وقد تكون المدارس الأقل تكلفة هى الأفضل، لذا بادر وابحث عما يكون أفضل لك ولطفلك.

- موقع المدرسة من المنزل

عند اختيار المدرسة يفضل التفكير فى قرب وبعد المدرسة عن المنزل، فأحياناً تكون أفضل المدارس هى المدارس البعيدة عن المنزل، فتكتشف أن طفلك سيقضى أكثر من نصف يومه خارج المنزل ما بين اليوم الدراسى والذهاب والإياب للمنزل، لذا يجب أن تفكر جيداً فى اختياراتك وتسأل نفسك عما سيكون الأفضل لطفلك، فهل ستتغاضى عن كون المدرسة بعيدة مقابل أنها مدرسة جيدة، أم ستبحث مجدداً عن مدرسة قريبة لتلافى قضاء طفلك معظم وقته بالخارج؟

كما أن هناك العديد من الأمهات اللاتى يرفضن ذهاب أطفالهن إلى تلك المدارس البعيدة، وفى الغالب يرغب الأطفال فى المدرسة الأقرب، وذلك لأنها ستضم أصدقاءهم من الجيران، كما أن المدرسة الأقرب تعطى الأهل شعوراَ بالراحة والأمان. لذا يجب أن تبحث جيداً عما يناسبك أنت وطفلك حتى لا تتسبب للطفل بالكثير من المعاناة، التى قد تؤثر على تركيزه وتحصيلة للدراسة.

- نظام التعليم

فى العادة تتبع معظم المدارس مقررات دراسية موحدة، وعلى الرغم من ذلك يكون هناك بعض الاختلافات، فهناك المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية واللغات بجانب المدارس الدولية، كما أن هناك المدارس الأزهرية، وتتركز تلك الاختلافات فى إضافة بعض المواد من اللغات الأجنبية، لذا يجب أن تتأكد من اختيار النظام الأمثل لطفلك، وتحديد اتجاهك من أجل مستقبل أفضل لطفلك.

- عوامل الأمان بالمدرسة

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من البنود المهمة عند اختيارك لمدرسة طفلك هو عامل الأمان وخاصة إذا كان ذلك الطفل ما زال فى الصف التمهيدى، فلا بد من التأكد من وجود حارس على الباب، ولا بد من التأكد من وجود مشرفات للاهتمام بمثل هذه السن الصغيرة.

- الزى الدراسى

من الجيد عند اختيار الزى المدرسى محاولة شرائه فى وقت مبكر، كما أن من الأفضل شراء الزى بمقاس أكبر، وذلك لأن الأطفال يكبرون سريعاً وقد تتغير أطوالهم ومقاساتهم مع نهاية العام الدراسى.

ولو كان الطفل صغير السن وهذه بدايته فى عالم الدراسة والتعليم، فيجب أن نقوم بتحفيزه وتشجيعه نحو المدرسة وذلك من خلال جعله يقوم بتجربة زيه المدرسى أكثر من مرة قبل بدء العام الدراسى حتى يعتاد عليه ويحبه.

- الأدوات المدرسية

يعد شراء الأدوات الدراسية وهو الجزء الأكثر تشويقاً لدى الطلاب، بينما هو أيضاً من الأجزاء المقلقة لدى أولياء الأمور وذلك بسبب ارتفاع أسعار تلك الأدوات بشكل مبالغ فية، فقد تواجه بعض الأسر صعوبات فى سبيل توفير بعض النفقات من أجل تلك المستلزمات، بجانب انتشار ثقافة النوعية والماركة، مما يزيد من أعباء الأسرة فى اختيارها.

- الحقيبة المدرسية

يقدم الدكتور علاء مصطفى، استشارى أول جراحة العظام، بمستشفى الجلاء للقوات المسلحة عددا من النصائح التى يجب اتباعها عند اختيار خصائص الحقيبة المدرسية للطفل، وهى أنها لا بد أن تكون صغيرة الحجم ولا يزيد طولها على مستوى الكتفين ولا يتعدى أعلى الأرداف لعدم التحميل على الفقرات والرئة والقلب، وأن تكون خفيفة الوزن حوالى من 10% إلى 15% من وزن الطفل لتجنب التحميل على الفقرات والقدمين.

واشار إلى أهمية ان تكون ذات شرائط سميكة مبطنة للحمل من الكتفين وشرائط حول الخصر لتجنب التحميل على الكتفين، وأن تكون ذات خلفية مبطنة مستوية ملاصقة للظهر لتجنب انحناء الظهر.

وإضافة إلى الانشغال بشراء المستلزمات المدرسية يشغل أولياء الأمور أيضاً كيفية الاستعداد النفسى ومساعدة أطفالهم للعودة إلى المدارس، وتهيئتهم للانتقال إلى حالة الالتزام والاستيقاظ مبكراً بعد أيام السهر والإجازة.

أيضا لا بد من تهيئة الأطفال وخاصة أطفال التمهيدى والذين يدخلون إلى عالم جديد ومرحلة عمرية دراسية جديدة، ومن أجل تهيئة أطفالنا لا بد من تغيير سلوكيات النوم قبل اقتراب موعد الدراسة، فتعد الإجازة بالنسبة للطلاب هى الوقت الثمين الذى لا يرغبون فى انتهائه، فتجدهم قد اعتادوا السهر، لذا ننصحك بأن تساعد طفلك على النوم مبكراً بشكل تدريجى قبل بدء العام الدراسى حتى يعتادوا الاستيقاظ مبكراً فلا تمثل تلك مشكلة لك ولا لطفلك مع مواعيد الدراسة.

ومن المهم أن تقوم بتهيئة طفلك نفسياً ومعنوياً قبل بدء العام الدراسى، وذلك من خلال التحدث معه عن المدرسة وعن أصدقائه الذين سيحصل عليهم، وتحفزه بسرد القصص والحكايات عن أجمل الأوقات التى قضيتها أنت فى دراستك، فقد يشعره ذلك بالحماس والرغبة فى الذهاب إلى المدرسة.

ومن الضرورى إشعار الطفل وكأن اليوم الأول للدراسة هو يوم العيد، فتنتبه لنظافته الشخصية، والاهتمام بمظهره الخارجى، وتعويده على الزى المدرسى، وإشعاره بأن ذلك الزى كأنه للعيد، وبذلك سيتحمس ولن تجد صعوبة فى ذهابه للمدرسة.

ومن الجيد أن يعلم أولياء الأمور أن هناك اختلافات بين كل طفل وآخر فقد يكون هناك أطفال متحمسون للدراسة ومستعدون للمشاركة ودخول المدرسة، بينما يكون هناك أطفال لا يشعرون بأى حماس على الإطلاق، لذا من المهم بالنسبة أن يعرف الآباء جيداً ما يشعر به أبناؤهم، ويقومون بتشجيعهم، وأن يكونوا ذوى صدر رحب يتقبلون أبناءهم، ويساعدونهم على تخطى تلك المرحلة، وذلك لأهمية المدرسة وكونها بيئتهم الثانية والتى يمرون بها بمراحل عمرية مختلفة حتى يصبحوا ذوى شأن فى المجتمع.