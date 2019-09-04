الإسكان تكشف موعد بداية الاستعلام لحاجزي الإعلان التاسع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه من المتوقع أن يبدأ الاستعلام الميداني لحاجزي الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر، خلال الشهرين المقبلين.

وأضافت عبدالحميد لمصراوي، الثلاثاء، أن عدد الحاجزين بالإعلان التاسع في أكتوبر بلغ 26 ألفًا، بعد أن حول بعض الحاجزين إلى الإعلان العاشر بنفس شروطه وأسعاره.

كانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان التاسع لوحدات الإسكان الاجتماعي نهاية 2017، وتقدم أكثر من 80 ألف مواطن بينهم نحو 50 ألف حاجزين مدينة أكتوبر فقط، وبلغ سعر الشقة في هذا الإعلان 184 ألف جنيه.

وبعد إعلان نتيجة الإعلان التاسع، تم فتح باب التحويل للإعلان العاشر بشروطه الجديدة وبسعر يزيد نحو 60 ألف جنيه عن السعر وقت الإعلان التاسع بقيمة جديدة تبلغ 225 ألف جنيه، و10% زيادة إضافية وقت التسليم، بخلاف وديعة الصيانة 5%، على أن يكون موعد تسليم الشقق بعد 3 سنوات، حسب الموعد المقرر لإنهاء تنفيذ الوحدات الجديدة، مع وضع محولي الإعلان التاسع في أولوية سابقة لحاجزي الإعلان العاشر على أن يقوموا بسداد 2000 جنيه كل 3 أشهر لمدة 10 أقساط متساوية ليصل مقدم الحجز حتى موعد التسليم نحو 34 ألف جنيه تقريبا.