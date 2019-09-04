وزير الثقافة عن مهرجان الإسماعيلية: رسالة سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
أعربت وزير الثقافة، عن سعادتها لافتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مساء الثلاثاء، قائلة إن أرض مدينة الاسماعيلية إحدى البقاع المصرية الساحرة شهدت عبر التاريخ الكثير من البطولات والإنجازات.
وأضافت في كلمتها: "تأتي الدورة الـ ٢٠ من مهرجان الإسماعيلية، كتظاهرة عالمية تسعى إلى حفظ الهوية وتعمل على الترويج الفني والثقافي للبلاد".
وواصلت: "من خلال المهرجان تطلق مصر رسالة سلام إلى العالم كما تفتح حوارا بين مختلف الشعوب يستند إلى الموروث الإنسانى المحلي، حيث تجتمع نماذج من الثقافات التي تعكس قيم وطبائع سكان الكثير من مناطق الأرض".
وأشارت إلى الاهتمام العالمى المتزايد بالفنون الفلكلورية باعتبارها وسيلة لتفسير حياة الامم وثقافتها ومؤشرا لمستقبلها .
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