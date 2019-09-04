محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد
وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وليد جنبلاط وصل على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.
من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، مع وليد جنبلاط، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد جنبلاط يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.