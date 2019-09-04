بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا في مجال المتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف:

وقع وزير الآثار، مع ممادى توريه، وزير خارجية غينيا، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال المتاحف بصفة عامة وبين المتحف المصري، والمتحف القومي بكوناكري بجمهورية غنيا بصفة، خاصة على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا.

وأوضح السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية بوزارة الآثار، أن المذكرة تتضمن إثراء العمل العلمي والبحثي في مجال علم المتاحف عن طريق تنفيذ ونشر عدد من الأبحاث والدراسات الأثرية المشتركة لإطلاع الدارسين وتدريب أمناء المتاحف الشباب على استخدام وتطبيق طرق وأساليب التقنية الحديثة في هذا المجال، فضلا عن تنظيم المعارض الأثرية لنشر التراث الثقافي والأثري المعروض في كل من البلدين.

جدير بالذكر أن هناك تعاونا ثقافيا وأثريا مشتركا بين مصر والدول الأفريقية، حيث إن هناك عددا من مشروعات مذكرات التفاهم مع الدول الأفريقية جار إتمام الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا لتوقعها من بينها كان الاتفاقية التي تم توقعها منذ قليل.

كما تم مد عدد من الدول الأفريقية، من بينها الكونغو والسنغال وبروندي والكاميرون وكينيا بمجموعة من المستنسخات الأثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، وكذلك مجموعة من المطبوعات العلمية، إسهاما من وزارة الاثار في تقديم الدعم المصري لبناء واعداد الكوادر العاملة في المكتبات والمتاحف الأثرية هناك.