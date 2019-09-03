شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش قرار استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور الدكتور عواد أحمد على، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد ومديري مديريات التنظيم والإدارة والشئون القانونية والتخطيط والمالية والأزمات والمشروعات والموارد البشرية والمكتب الفني ومركز المعلومات، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، لإنشاء إدارة على نفس النسق بديوان عام المحافظة.

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أكد المحافظ خلال الاجتماع أن هذا التقسيم يهدف إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.

ومن جانبه كلف محافظ القليوبية كافة الإدارات المعنية بالقرار بعمل بمقترح تطوير أو استحداث للإدارة التابعة لها في ضوء المهام التي تقوم بها الإدارة فعليا والإمكانيات المادية والبشرية الموجودة بها لمخاطبة الجهات المختصة لبدء تنفيذ القرار واستحداث الإدارة بمحافظة القليوبية.

وأوضح أن الإدارة الاستراتيجية تتكون من أربعة تقسيمات فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, كما وضع القرار شرطا في من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية, وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية بنجاح التي تحددها كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث, والحد من المخاطر بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.