شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 126 ألف و382 مواطن ضد البلهارسيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، أعمالها لليوم الثالث على التوالي من الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا، التي انطلقت أول أمس، وتستمر حتى يوم السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

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ومن جانبه تابع «مسعود» الفرق الطبية القائمة على بمختلف قرى ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل بالحملة، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم من منزل لمنزل.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية قامت بتجريع 43098 مواطن بالقرى المستهدفة بالمحافظة، ليصل إجمالي من تم تجريعهم 126 ألف و382 مواطن على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة 125 ألف و871 قرص.

وأوضح أن الحملة تستهدف مليون و129 ألف و580 مواطن، في عدد ١٢٨ بؤرة بمحافظة الشرقية من خلال 185 فرقة طبية، وأن التجريع يتم عن طريق تناول أقراص سهلة البلع والبالغ عددها 3049866 قرص بالمحافظة، تعطي لجميع المواطنين من سن 6 سنوات وحتى 65 سنة، باستثناء السيدات الحوامل والمرضعات ومرضي الفشل الكبدي والفشل الكلوي.