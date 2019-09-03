شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل الصين في الإسكندرية تلتقي مدير الهيئة الإقليمية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قنصل الصين بالإسكندرية، جياو ليينغ، وذلك لبحث أوجه التعاون السياحي بين هيئه تنشيط السياحة وقنصلية الصين.
وفي بداية اللقاء تم الترحيب بقنصل الصين وتعريفها بدور الهيئة في الترويج السياحي داخليًا وخارجيًا، من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومهرجانات تساهم في دعم وزيادة الحركة السياحية بالإسكندرية، وأعرب عن زيادة التعاون بين القنصلية الصينية في شتى المجالات.
وأعرب «سعد» عن تقديره للعلاقات المصرية الصينية تلك العلاقات القديمة ذات الأصول الراسخة، موضحا اهتمام الدولة بمدينه الإسكندرية التي تشهد طفرة تطوير كبري في تطوير في شتى المجالات السياحية والتجارية ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأعربت القنصل الصيني عن سعادتها بالعمل في الإسكندرية لحبها وعشقها لهذه المدينة، مشيرة إلى زيادة أعداد السائحين الصينيين لمصر إلى نصف مليون سائح.
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